韩政府计划增加近万张新冠病床

哈通社/努尔苏丹/12月22日-- 据韩联社消息， 韩国保健福祉部中央应急处置本部22日向中央灾难安全对策本部报告«扩增新冠病床计划»，力争到下月扩充9199张病床至近2.5万张，为单日新增1.5万确诊病例的情况提前做好准备。

截至前一天，国内新冠病床共1.5503万张。按计划，月底全国医疗机构的病床将达1.7758万张，明年1月底再增至2.4702万张。

具体来看，政府计划本月和下月分别扩增2255张、6944张病床，包括根据已下达的行政命令筹措2073张病床；首尔大学医院等国立大学医院将提供308张病床；政府将向大型综合医院下达新的行政命令筹措314张病床；将国立中央医疗院等部分国营医院转为新冠定点医院并由此筹措499张病床；从传染病定点疗养医院等筹措750张病床；新增定点医院并筹措3000张病床。

防疫部门认为扩充病床需要增加约1200名医务人员，为此向收治新冠重症患者的医院调派军医和公众保健医师，并安排256名护士专门护理重症患者。

国立大学医院和国营医院大多数病床转为新冠定点医院，弱势群体就诊难免受到影响。中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱表示，影响普通患者就诊在所难免。为了最大限度地减少弱势群体受影响，政府只安排部分国营医院专门收治新冠患者。