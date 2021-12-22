调查显示预防奥密克戎必须追加接种疫苗

哈通社/努尔苏丹/12月22日--据共同社报道，近来开始有研究结果显示，现有疫苗对新冠变异毒株«奥密克戎»也有效。据分析要获得充分的预防效果，追加接种必不可少，日本等发达国家出现再次确保疫苗的动向。对这会导致发展中国家接种越发滞后、差距扩大的担忧升温。

«现阶段没必要等待专门针对变异毒株的疫苗»，美国政府医疗顾问一把手、国家过敏症和传染病研究所所长福奇15日在记者会上表示，凭借现有疫苗的追加接种可在一定程度上预防感染奥密克戎毒株。

美国辉瑞公司的暂定研究结果显示，对于奥密克戎毒株，接种两剂该公司的疫苗也可减轻重症化风险，但防止感染的中和抗体量与以往毒株相比大幅减少。若接种三剂则抗体量增至25倍，有望获得预防效果。

英国卫生部门也发布初期调查结果称，追加接种辉瑞疫苗后保护率达到70～75%。

各发达国家建议追加接种，日本首相岸田文雄17日要求辉瑞提前供应疫苗。另一方面，非洲整体接种率不到一成，被指奥密克戎可能已在各国蔓延。

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞14日不快地表示，«（发达国家）纷纷垄断疫苗，助长不公平»。