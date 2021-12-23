日本专家：奥密克戎毒株已在日本多处地点开始扩散

哈通社/努尔苏丹/12月23日-- 据共同社消息，日本政府新型冠状病毒感染症对策小组会会长尾身茂23日举行记者会，关于新冠病毒变异毒株«奥密克戎»表达见解称：«虽然不太可能已在国内广泛扩散，但多个地点开始出现感染。»

尾身介绍称有报告显示在英国和南非等海外蔓延地区仅短短两三天感染人数就增加一倍，指出国内«一旦开始所谓的社区传播，疫情也有可能急速蔓延»。

尾身认为如果今后国内出现大量奥密克戎毒株感染者，其中会有一定数量的重症患者，表达危机感称«连已经加强的医疗体制也可能陷入紧张»。他还称，在即将迎来岁末年初的现在，如果中央和地方政府以及市民积极采取防疫对策，«预防像第五波（疫情）那样很多人在家中死亡的情况并非不可能»。

围绕奥密克戎毒株，相继有研究表明疫苗的效果减弱，另一方面也有报告称通过追加接种可以改善效果。尾身表示，为了尽可能减少重症患者，应加紧对重症化风险高的老年人进行追加接种。

此外，尾身认为岁末年初是疫情容易扩大的时期，呼吁称«希望慎重考虑返乡和出游»。要求在返乡或出游时贯彻避免三密（密闭、密集、密切接触）等基本防疫措施，还呼吁在举行忘年会或新年会时，尽量少人数、避免大声说话或长时间饮食等。