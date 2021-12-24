世贸组织：奥密克戎冲击全球贸易

哈通社/努尔苏丹/12月24日 -- 世界贸易组织（WTO）12月20日表示，由于供应链干扰、生产投入品短缺以及新病例增加，全球今年第三季度的贸易量下降0.8%，结束了此前为期一年的连续扩张态势。预计奥密克戎毒株的出现可能令2021年增长率难以达到预期水平。

经季节因素调整后，北美和欧洲的出口分别较上一季度下降了1.9%和1%。第三季度欧洲的进口下降了0.5%，北美上升了0.4%。WTO此前预计，截至第三季度，欧洲和北美的商品贸易将分别增长2.6%和1.5%。占世界商品贸易35%以上的欧洲，是奥密克戎感染病例最多的地区。

报告称，从理论上讲，2021年的增长目标仍有可能实现，但奥密克戎毒株的出现«使风险平衡偏向下行，增加了出现更负面结果的可能性»。

此外，全球94个港口的集装箱吞吐量仍接近历史最高水平，近几个月已趋于稳定。到今年10月为止，2021年的集装箱吞吐量增长了约9%，与同期的商品贸易量增长相当。

由于进出口价格急剧上升，世界货物贸易总额在第三季度继续攀升。联合国贸发会议近期发布的《2021年统计手册》预测，今年全球货物贸易额与2020年相比增长22.4%，将比疫情暴发前高约15%。然而，服务贸易尽管预计将增长13.6%，但仍低于疫情前的水平。预计服务贸易2021年前六个月的复苏路径将持续到2021年第三季度，较2020年同期的低水平增长23%，增速预计将在2021年第四季度放缓。