哈萨克斯坦-美国加强战略伙伴关系委员会年度会议日前举行

哈通社/努尔苏丹/12月24日-- 哈萨克斯坦外交部副部长阿汗·热赫梅图林和美国负责南亚和中亚事务的助理国务卿唐纳德·卢共15日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市共同主持召开哈萨克斯坦-美国加强战略伙伴关系委员会年度会议。

唐纳德·卢就哈萨克斯坦独立30周年表示了祝贺，在建国30周年之际，美国重申支持哈萨克斯坦的独立、领土完整和主权。与此同时， 双方就哈萨克斯坦和美国建交满30周年相互致以了祝贺。

会议期间，双方讨论了一些重要的双边和地区政治、经济和安全问题。 美国对哈萨克斯坦总统托卡耶夫在政治改革方面的努力，包括 2021 年 6 月 9 日颁布的《关于哈萨克斯坦共和国人权领域相关的一些措施》法令表示了支持。 双方同意于2022年初开始筹备民主改革高级别对话第一次会议。

美国就哈萨克斯坦在应对反恐、边境安全、维和、核不扩散、气候变化和地区安全等共同挑战方面的强大伙伴关系表示了支持。与会者指出，哈萨克斯坦在核不扩散原则和实践方面处于全球领先地位，美国仍然致力于与哈萨克斯坦密切合作，以确保塞米核试验场的安全和修复。

外交部副部长拉赫梅图林和助理国务卿卢表示，哈萨克斯坦和美国仍愿继续向阿富汗人民提供人道主义援助。另外，双方表示支持在C5+1和贸易投资框架协议（TIFA）框架内进一步加强区域合作。

美国助理国务卿对哈萨克斯坦正在进行的改革表示了支持，并讨论了扩大哈萨克斯坦贸易和投资的机会，指出哈美经济合作工作组的定期会议将促进共同利益。与此同时，美方对哈萨克斯担任世界贸易组织第十二届部长级会议主席表示了支持。

双方还指出通过深化军事、执法、边境和海关机构之间的联系来加强安全合作的重要性，包括在哈萨克斯坦国防部与美国国防部之间的第四个五年军事合作计划框架下加强合作问题。

双方表示有兴趣开发高效能源和绿色技术。在这方面， 与会人员讨论了在C5+1框架下举行的气候问题部长级会议成果。 美国对哈萨克斯坦承诺到 2060 年实现碳中和，到 2030 年将可再生能源份额增至 15%计划给予了高度评价，呼吁哈萨克斯坦加入全球甲烷承诺，并指出加强绿色经济方面合作的重要性。

助理国务卿卢指出美国对哈萨克斯坦抗击 COVID-19 疫情努力的贡献。代表团重申了通过学术和科学交流加强两国关系的共同利益。双方都表示将继续支持增加妇女在决策过程中的代表性相关努力。

双方表示有意于2022年在华盛顿举行加强战略伙伴关系委员会下一次会议。

此外，他们还讨论了将哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德对华盛顿的访问安排在2022年上半年等问题。

【编译：阿依波塔】



