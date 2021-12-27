南非专家称治疗奥密克戎的方法相当简单

哈通社/努尔苏丹/12月27日 -- 传播力更强的奥密克戎冠病毒株，目前已蔓延到106个国家。随着时间的推进，科学家对这个毒株也有更多了解，包括感染者所出现的症状和治疗方法。

美国全国广播公司旗下的网络电视MSNBC报道，最先对奥密克戎变异毒株发出警报的南非医学会主席库兹（Angelique Coetzee）前天（24日）受访时指出，感染奥密克戎后所出现的症状与德尔塔不同，因为患者并没有出现上呼吸道症状，而是肌肉筋骨方面症状。

她解释，奥密克戎先攻击患者的肌肉骨骼系统，患者随后可能出现肌肉、骨头、关节和韧带部位酸痛不适的情况。

«病患就诊时会说，他们前一晚睡觉时觉得身体忽冷忽热，隔天一早醒来觉得头痛和身体酸痛、胸痛或背痛，还有疲倦，那就是感染奥密克戎了。»

库兹说，若出现相关症状，公众可以等待大约18个小时后进行检测。如果检测结果呈阳性反应，那就很有可能感染奥密克戎。

根据她的经验，当一个人出现奥密克戎的症状时，抗原快速检测才会发挥作用。«如果你没有症状，就没有理由进行检测。»

另外，她还指出，感染奥密克戎后却没有出现症状的患者很罕见，而她本身没见过这样的病例；至于常见的冠病症状，例如鼻部和喉咙不适的上呼吸道反应，通常可能跟感染较早期冠病病毒有关。

库兹曾于上个月底透露，她最早在11月18日发现多名患者感染奥密克戎后出现疲惫感，肌肉痠痛、咳嗽等症状，但他们的症状轻微，也没有丧失嗅觉和味觉。

尽管如此，库兹较早前接受《印度时报》访问时形容，治疗奥密克戎的方法«相当简单»，只需使用低剂量的可的松（cortisone）和布洛芬（ibuprofen）之类的药物来缓解头痛和肌肉疼痛，期间不用使用氧气，甚至不需要抗生素。