哈萨克斯坦经贸代表团访问阿富汗

哈通社/努尔苏丹/12月27日 – 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫率领的哈萨克斯坦经贸代表团对阿富汗进行了访问。

据贸易和一体化部消息，访问阿富汗的哈国经贸代表团主要由贸易部、负责促进出口业务的机构、贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）以及多家哈国出口企业的代表组成。

访问期间，巴赫特·苏力坦诺夫一行会见了阿富汗副总理阿卜杜勒·萨拉姆·哈纳菲、外交部长阿米尔·汗·穆塔基以及该国贸易和工业部部长努里丁·阿齐兹。

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长在会晤中，向阿富汗方面强调指出，哈萨克斯坦全力支持并积极参与联合国旨在克服阿富汗人道主义危机的努力。世界粮食计划署已从哈萨克斯坦订购了2万吨面粉。

«我们的国家，与许多国际伙伴一样，希望阿富汗结束内部冲突，进入重建国家的新阶段。»苏力坦诺夫说。

哈萨克斯坦经贸代表团指出，哈方有兴趣通过增加商品交易清单，维持和进一步扩大两国之间的双边贸易。

哈萨克斯坦是阿富汗面粉和粮食的主要供应国家。哈萨克斯坦出口面粉的一半，以及出口粮食的10%流向阿富汗。

据贸易和一体化部提供的消息显示，双边会谈中，两国代表就扩大贸易范围的可能性进行了讨论。阿富汗拥有价值3.6亿美元的45种商品的出口潜力，覆盖了食品、石化、化工、冶金、轻工、机械工程、木工等领域。

双方均同意，将这些商品纳入贸易范围有利于双边贸易的增长。哈方表示愿意从阿富汗采购水果和蔬菜。

双方还讨论了建立跨境合作中心，促进两国工业合作的可能性。

此次访问期间，部长还出席了哈萨克-阿富汗商业论坛。共有16家哈萨克斯坦食品、家具和纺织品企业的代表与部长一同出席了这一活动。

论坛期间，签署了一份关于向阿富汗供应面粉及其他产品的备忘录。

【编译：木合塔尔·木拉提】