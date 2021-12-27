欧亚经济联盟制定疫情期间劳动力自由流动统一方案

哈通社/努尔苏丹/12月27日 -- 据欧亚经济委员会发布消息，欧亚经济委员会执委会已制定确保疫情期间欧亚经济联盟内部劳动力自由流动的建议方案。

欧亚经济委员会经济和金融政策委员别克塔耶夫表示，新冠肺炎疫情背景下，欧亚经济联盟统一劳动力市场条件发生快速变化。为此，有必要建立促进联盟成员国公民就业的灵活机制，重点是制定对疫情条件下联盟一体化空间内劳务移民进行统一管理的办法。

欧亚经济委员会建议，欧亚经济联盟国家应允许已与雇主签订雇佣协议，并得到就业国主管部门批准的联盟其他成员国公民入境就业。同时，要遵守离境国和就业国的防疫要求。

欧亚经济委员会执委会会议还研究了在卫生领域开展合作项目的提案，主要包括传染病预防、诊断和治疗方面的科学研究和创新成果。上述提案是为落实《2025年前欧亚一体化发展战略方向》卫生领域措施和机制而制定的。

别克塔耶夫表示，新冠肺炎疫情大流行给全球各国经济社会发展造成巨大负面影响。因此，在卫生领域实施联合倡议和合作项目显得尤为重要。这些合作项目有助于为联盟各成员国开展科学合作、获取知识、开发新技术和建立学术联系创造条件。