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    14:16, 27 12月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦自行车旅行者计划骑行首尔至釜山

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    哈通社/努尔苏丹/12月27日--哈萨克斯坦旅行者将骑自行车从首尔前往釜山。

    35岁的哈萨克斯坦阿拉木图市居民达米尔·库舍耶夫是一名业余自行车手。刚开始，他选择徒步从阿拉木图到塞梅市，后来，开始了自行车旅行。

    目前为止，他已在国内几座城市间和土耳其完成了自行车旅行。当前，计划前往韩国完成自己的下一个挑战。

    接受哈通社记者采访的达米尔表示，自己首先是一名志愿者。去年，疫情高峰期间组队为需要帮助的家庭和公民提供了帮助，一直以来也在积极参加市级各类志愿活动。

    据了解，去年，伟大诗人阿拜诞辰175周年之际，他和弟弟两个人完成了从阿拉木图徒步到塞梅的挑战，以响应这一重大纪念活动。经过46天的徒步，走过 1200多公里，抵达了阿拜的故乡。之后，在亲朋好的建议下，开始了自行车旅行。

    达米尔的首次自行车旅行始于从阿拉木图到阿克托别的2200公里路。

    值得一提的是，达米尔一般一个人进行自行车长途旅行。

    随后，他还在土耳其的几座城市骑着自行车走过了共计2700公里的旅途。

    “2022年的1月28日是哈萨克斯坦和韩国建交的30周年，在此框架下，计划从韩国首尔骑行至釜山，这两个城市由世界上最长的骑行穿越线路相连。正如大家所知，托卡耶夫总统于今年8月对韩国进行了工作访问。 访问期间，托卡耶夫出席了首尔阿拜纪念碑的揭幕仪式。 ” 他说。

    据其介绍，目前已获得韩国旅行签，如果一切顺利，将在明年1月20日前在韩国完成700公里的自行车旅行计划。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 社会 黄金储备
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