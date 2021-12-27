古特雷斯：世界必须为下一场大流行病做好准备

哈通社/纽约/12月27日 —— 据联合国新闻处消息，12月27日是防范流行病国际日。联合国秘书长古特雷斯警告说，任何地方出现疫情都有可能造成世界各地暴发大流行病，必须给予这一问题应有的关注、重视和投资。

12月27日是十九世纪法国化学家和微生物学家路易斯·巴斯德（Louis Pasteur）的生日。他在疫苗免疫方面做出了开创性的工作。联合国大会去年宣布将每年的这个日子定为防范流行病国际日，以宣传预防、准备并建立伙伴关系应对流行病的重要性。

为下一场危机做好准备

秘书长古特雷斯在为这一国际日发表的致辞中指出，“新冠病毒表明，一种传染病能以多快的速度席卷全球，将卫生系统推向崩溃边缘，并颠覆全人类的日常生活。疫情还揭露出：我们未能从严重急性呼吸综合征、禽流感、寨卡、埃博拉等近期的突发卫生事件中吸取教训。”

古特雷斯警告说，全世界仍然完全没有准备好阻止局部疫情向其他国家蔓延、进而急速演变为全球大流行病。

他说：“新冠病毒不会是人类将要面临的最后一场大流行病。传染病仍然对每个国家构成明确而现实的危险。在应对这场卫生危机的同时，我们需要为下一场危机做好准备。”

秘书长表示，为下一场大流行病做好准备意味着在每个国家、尤其是在最脆弱国家加大投资，以便加强监测、实施早期检测并采取快速应对计划；意味着加强地方一级的初级卫生保健，以防出现崩溃；意味着确保所有人都能公平获得疫苗等拯救生命的干预措施。这还意味着实现全民健康覆盖。

他说：“最重要的是，这意味着加强全球团结，让每个国家都能通过奋勇努力、把握住立即遏制传染病蔓延的机会。”

制定历史性的全球协议

为了保护世界免受未来传染病危机影响，世界卫生大会12月初同意启动一个全球进程，起草和谈判一项具有里程碑意义的协议，以加强大流行病预防、防范和应对。

世界卫生大会决定设立一个政府间谈判机构，负责起草和谈判世卫组织关于大流行病预防、防范和应对的公约、协定或其他国际文书。

第一次会议将在2022年3月1日前举行，还将举行公开听证会，通报其审议情况。 政府间谈判机构将在2023年向世界卫生大会提交进展报告，并在第二年将结果提交审议。

世卫组织总干事谭德塞指出，世界卫生大会的决定具有历史意义，对其使命至关重要，是加强全球卫生架构以保护和增进所有人福祉的一个千载难逢的机会。

新冠疫情的教训

新冠疫情暴发两年来，已经夺走了至少537万人的生命，如今每周依然有5万人直接死于新冠病毒。

持续的疫情表明，重大传染病和流行病会对人类生命造成毁灭性影响，严重破坏长期的社会和经济发展。全球卫生危机的威胁让已经超负荷运转的卫生系统不堪重负，还对全球供应链造成了干扰，对包括妇女和儿童在内的人民的生计，以及最贫穷和最脆弱国家的经济造成了尤为严重的破坏。

世界迫切需要建立一个具有适应力、健全的卫生系统的卫生系统，使之能够帮助弱势人群或处境脆弱者。

如果国际社会不予关注，今后暴发的流行病在强度和严重程度上可能超过以往。作为预防和应对流行病的有效措施，地方、国家、区域和全球各级在流行病方面提高认识、交流信息、科学知识和最佳做法、开展优质教育和宣传方案具有极其重要的意义。

谭德塞12月20日在日内瓦举行的新闻发布会上表示，2022年我们必须终止新冠大流行。但为了防止未来发生同样规模的灾难，所有国家都必须以初级保健为基础，并以全民健康覆盖为目标，投资于有复原力的卫生系统。

他表示，当人们无法获得他们所需要的服务，或者负担不起这些服务时，个人、家庭、社区和整个社会都会面临风险。

他说：“在未来的一年里，世卫组织致力于尽我们所能结束这一大流行病，并开启全球卫生的新时代——一个将卫生置于每个国家发展计划中心的时代。”