第一副总理主持召开工作会议 讨论促进出口项目落实问题

哈通社/努尔苏丹/12月28日 —— 据总理官网消息，政府第一副总理阿里汗·斯马伊洛夫28日在总理府召开工作会议，讨论“祖国之光”党竞选纲领落实问题。

消息称，会议主要就进一步增加积极出口商数量和有效落实促进出口项目问题。

据了解，根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦2020年推出了促进出口项目，第一阶段，35家哈萨克斯坦食品公司面向中国市场。今年实施的第二阶段，共有101家食品、化工、轻工业和机械制造公司参与了该项目。

根据促进出口项目2020-2021年阶段落实情况，国产商品出口商数量由410家（2020年）增至546家（2022年）。如今，这些企业的出口收入约占非原料出口总额的80%。所有出口企业当中，43%为食品企业（233家），其次为化工（69家）和冶金企业（55家）。

第一副总理在会上指出，要继续对国产商品出口商提供支持，并要求2022年在促进出口项目框架下将出口企业数量增至650家。

据悉，第一副总理今年共主持召开32次“祖国之光”党竞选纲领落实问题工作会议，并审议100多项具有社会意义的重要问题。

【编译：小穆】