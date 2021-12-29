哈萨克斯坦测试新型高技术货运机车

哈通社/努尔苏丹/12月29日 -- 哈萨克斯坦测试了载重创纪录的新型高科技货运机车。创新型电力机车2ES7由西纳拉运输机械控股公司（Sinara Transport Machines jsc）制造，于11月由丝绸之路运输（SilkwayTransit）集团公司交付给哈萨克斯坦。

电力机车可用于运输重物。由于采用了高效电力系统，列车牵引的单位功耗降低了20%，大修里程增加了五倍，可实现远距离跟踪电力机车的技术状况及地理位置。这些机车已经在恶劣的西伯利亚气候和乌拉尔山脉中成功地进行了测试。在哈铁公司批准的2ES7系列电力机车控制运行程序框架内，12月22日起，载重6723吨、5525吨、9260吨的列车相继进行了试运行。

试运行结果证实了该系列电力机车的优势功率特性，和机车在恶劣天气条件下驱动增重列车的技术能力，与哈萨克斯坦铁路上正在运行的类似机车相比，该系列电力机车高效节能。

SilkwayTransit新型2ES7电力机车的优势能力，以及货运公司TTT Service 有限公司对其能力的有效利用，将有助于哈萨克斯坦铁路定性和定量指标的增长，优化列车运输成本和提升车站能力。此外，还将减少货车的周转率，并显著缩短货物的最终交付时间。

【编译：木合塔尔·木拉提】