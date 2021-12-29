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    13:38, 29 12月 2021 | GMT +6

    马吉利斯议长对下院全年工作进行了总结

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    哈通社/努尔苏丹/12月29日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰尼格马图林29日对下院2021年度工作进行了总结。

    议长表示，今天是 2021 年最后一次全体会议。因此，将对马吉利斯工作成果进行总结。

    «值得一提的是，前不久，哈萨克斯坦迎来了独立30周年，这 30 年来的每一个里程碑对我们来说都是一个独特的历史。在这方面，我国议会光荣地履行其职责，成为了国家政治、经济、社会和文化发展的立法支柱。我们通过的每一份文件都旨在促进国家经济，改善民众的的生活水平，其中包括工业、健康和教育相关文件。»他说。

    他还指出，议会今年的工作特别关注了中小企业和环境问题。

    «所有这些都是为了高效执行首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫战略指示和总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议。 我们还有许多重要的任务，希望明年会利用现有的经验和机会，以相关法律确保国家的改革和变革。»议长说道。

    在这方面，议长向议员们的共同努力表示了感谢。

    尼格马图林表示，2022 年将开展一系列大规模工作，相信议会将通过议员们的共同努力，提供优质有效的立法支持。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 议会下院 议会 黄金储备
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