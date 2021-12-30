研究称新冠疫苗加强针足以抵抗奥米克戎变种

哈通社/努尔苏丹/12月30日 -- 据芬兰赫尔辛基时报报道，赫尔辛基大学和图尔库大学的一项联合研究表明，工作年龄的人群接种第三剂新冠疫苗后会产生良好的免疫反应，足以对抗 omicron 变体。

研究人员研究了 328 名 20-67 岁的医疗保健专业人员的免疫反应。超过三分之一 (120) 的参与者在短时间内接受了前两剂注射，这意味着他们在研究期间也接受了第三次注射。其中大约一半 (59) 被研究用于中和德尔塔和奥米克戎变体的抗体。

参与者大多接受了两剂辉瑞和 Biontech 的 Comirnaty、Moderna 的 Spikevax 或阿斯利康的 Vaxzevria。第三次注射仅使用前两种疫苗。

在最近一次注射后三周测量了两次和三次接种疫苗的参与者的免疫反应。在研究之前，有 12 名参与者的病毒检测呈阳性。

根据这项研究，所有组合都能在工作年龄的人群中产生良好的免疫反应。 这项研究的主要结论是，担心疫苗对奥米克戎变体无效是没有根据的。

在研究期间，328 名参与者中只有两人发生了疫苗突破性感染。在芬兰的研究期间，阿尔法 和 德尔塔 变体是主要的变体。

研究人员指出，从这一点来看，疫苗的保护效果非常好。这也表明医院的防护措施一直很好。