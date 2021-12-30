世卫组织：全球出现新增确诊病例“海啸”

哈通社/努尔苏丹/12月30日-- 据海外网报道，近日，新冠疫情持续肆虐，全球7日平均新增确诊高达93万多例，创下疫情暴发以来新纪录，欧洲疫情尤其严重，法国日增高达20万例。世卫总干事谭德塞忧心，奥密克戎叠加德尔塔变种迅速传播，将引发疫情海啸。谭德塞还警告称，可能出现新的能够完全抵抗当前疫苗的变种。

全球一周确诊创新高

根据法新社统计，过去7天期间全球新冠确诊病例数创新高，自22日至28日，平均每天新增超过935000例。这个数字来自各国卫生单位通报的每日新增确诊病例，创下自2019年年底首次暴发疫情以来的最高纪录。

自22日至28日，累计全球确诊达655万例，平均每天增加935863例，病毒传播速度可说是前所未见。这个数字远超过之前在今年4月23日至29日创下的纪录，当时的7天平均值是817000例。

世卫组织表示：«染疫率骤增可能是两个因素结合所致，分别是免疫脱逃及变异株奥密克戎传染力增加，而且与奥密克戎有关的总体风险仍然非常高。»

截至目前为止，确诊病例骤增并未导致全球死亡病例攀升，而且过去3周死亡病例还持续递减。

当前新增确诊数大部分集中在欧洲，过去7天通报超过350万确诊病例，平均每天51万例。这个规模也是前所未见，因前几波疫情期间，欧洲从未通报单日超过30万确诊病例。当地时间29日，法国单日新增新冠确诊病例更是突破20万例，再度创下2020年新冠疫情暴发以来法国单日新增确诊病例新高。

奥密克戎叠加德尔塔

恐致疫情海啸

德尔塔和奥密克戎变异株的肆虐，正将新冠感染人数推向创纪录的新高。世卫总干事谭德塞表示，他非常担心，更具传染力的奥密克戎变异株，正与德尔塔同时传播，将引发«病例如海啸般激增»。

谭德塞29日在日内瓦举行的记者会上表示，随着疫情的持续，新的变异株可能会对目前的疫苗或康复者产生完全的免疫突破，因此有必要对疫苗进行调整。他说，«鉴于当前疫情久拖未决，有一种可能是，出现新的能够完全抵抗当前疫苗或过去感染(产生抗体)的变种，迫使疫苗做出改变。»

谭德塞还警告称，富裕国家的加强针接种可能导致低收入国家再次出现疫苗短缺。他呼吁富裕国家的领导人和制造商共同努力，并批评那些«民族主义、民粹主义的领导人破坏了公平，为新的变种产生制造理想温床»。

不过，谭德塞也表示，他对2022年结束新冠疫情最危急阶段表示乐观。