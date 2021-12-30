托卡耶夫总统会见中国政府欧亚事务特别代表

哈通社/努尔苏丹/12月30日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫30日会见中国政府欧亚事务特别代表李辉。

会谈中，双方就进一步加强哈中双边全面战略合作伙伴关系前景进行了深入讨论。

托卡耶夫总统欢迎中国政府欧亚事务特别代表的到访，并指出了他在担任驻哈大使期间为两国合作关系的发展做出的贡献。他同时还强调，两国相互合作关系在他于2019年对北京进行国事访问期间签署的哈中永久全面战略伙伴关系联合声明框架下得到了迅速发展。

“两国之间的友谊关系将继续得到发展。尽管受疫情影响，今年前10月双边贸易额呈现增长。我相信两国之间的贸易将继续有效发展。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统高度评价了今年11月举行的第四届中国进博会，并强调了进一步增加双边贸易量和改善双边贸易结构的重要性。

托卡耶夫总统向中国国家主席习近平致以热情问候，并邀请他明年合适的时间对哈萨克斯坦进行国事访问。总统表示，这一重要活动的确切时间将通过外交协商确定。

中国政府欧亚事务特别代表感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并祝贺哈中建交30周年。李辉表示，独立期间哈萨克斯坦在努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的英明领导下取得了巨大的成就，而当前在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的领导下经济和其他领域也得到了迅速发展。

“哈萨克斯坦在独立30年内取得了巨大的发展成果。当前，贵国已经成为全世界都尊重的权威国家。建交以来，两国在友谊和战略合作关系发展道路上取得了巨大成就，我们对此感到骄傲。这只是第一个 30 年。 未来，我们将继续携手合作，肩并肩推动我们的传统友谊和战略伙伴关系。” 李辉说。

最后，托卡耶夫总统为表彰李辉大使为哈中合作关系的发展做出的贡献，以及哈中建交30周年向他颁发了二级“友谊”勋章。

【编译：小穆】