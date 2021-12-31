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    08:44, 31 12月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦是欧亚经济联盟中假日最多的国家

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    哈通社/努尔苏丹/12月31日 -- 哈萨克斯坦公民在2022年将享受120天的假期。

    自2014年以来，哈萨克斯坦节假日最多的是闰年的2016年，共有122天假日。而最少的是2018年和2019年，119天假日。

    2022年节假日最多的是一月份，将有13天假日。1月1日、2日为新年，连同周六周日将一共休息4天。1月7日为东正教圣诞节。

    哈萨克斯坦是欧亚经济联盟国家中享受最多节假日的国家。而白俄罗斯的节假日则最少，只有110天。亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦为117天。俄罗斯的节假日有118天。

    如果除去周六和周日，则哈萨克斯坦共有15天的假日。俄罗斯为14天（俄罗斯的新年假日为1月1日-8日）。吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚为12天。白俄罗斯为10天。

    而在独联体国家中（塔吉克斯坦暂缺），阿塞拜疆比哈萨克斯坦的假日还要多，为125天。

    哈萨克斯坦法律规定，如果法定节日和周六周日重叠，则节假日顺延一天。

    但是该规定并不适用于非国有节日，例如古尔邦节。根据穆斯林日历，2020年7月9日为开斋节，但是这一天恰好是周六，假日也没有因此而延长一天。


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    节日 社会 黄金储备
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