哈萨克斯坦棋手成为最年轻的国际象棋世界冠军

哈通社/努尔苏丹/12月31日 – 哈萨克斯坦国际象棋棋手比比萨拉·阿萨乌巴耶娃获得国际象棋世界冠军头衔。

据哈萨克斯坦文化和体育部消息，现年17岁的比比萨拉·阿萨乌巴耶娃在努尔苏丹市举行的2021年世界快速和闪电国际象棋锦标赛（FIDE World Rapid and Blitz Championships 2021）上，夺得了闪电战国际象棋锦标赛的冠军。

这令她成为了国际象棋史上最年轻的世界冠军。

在此之前，她刚刚在波兰举行的国际棋联世界快速国际象棋锦标赛中夺得一枚银牌。

值得一提的是，比比萨拉•阿萨乌巴耶娃今年赢得了以线上形式举行的亚洲女子锦标赛冠军。

同时，她还代表哈萨克斯坦国家队出战，并跻身世界在线国际象棋奥林匹赛会前8名。

需要指出的是，比比萨拉•阿萨乌巴耶娃拥有国际大师和女子特级大师称号，并且曾经是其参与过的所有年龄段赛事的冠军头衔获得者。

2021年世界快速和闪电国际象棋锦标赛于12月底在努尔苏丹市举行，该赛事是大多数体育迷最喜欢和期待已久的国际象棋赛程之一，大赛总奖金为1,000,000美元。

来自50个国家的约200名运动员参加了此次大型赛事，其中包括世界冠军和副冠军、现任国家冠军和世界国际象棋棋手。

【编译：木合塔尔·木拉提】