韩国现行保持社交距离措施延长两周

哈通社/努尔苏丹/12月31日-- 据韩联社消息，韩国政府31日召开中央灾难安全对策本部会议并表示，将餐厅和咖啡厅限时营业至晚9点、私人聚会限员4人等现行防疫措施延长两周。这一保持社交距离措施将于明年1月16日截止。

政府解释称，近期单日新增确诊病例呈减少趋势，病床使用率也降至70%以下，各项防疫指标有所好转，但危重症病例数已连续11天超过1000人，变异株«奥密克戎»迅速扩散，有必要延长现行防疫措施，进一步控制疫情。

除限时限员措施外，政府还将于明年1月10日在百货商场、大型超市（3000平米以上）实行防疫通行证（疫苗接种证明、核酸检测阴性证明）制度，并设定为期1周的过渡期。根据现行防疫规定，电影院、演出场馆只可营业至晚10点，但未来两周可在晚9点前开始放映末场电影或开始末场演出。此外，青少年防疫通行证制度生效日期推迟1个月至明年3月1日，并设定为期1个月的过渡期。

另一方面，政府将在明年第一季度再次对小工商业者和个体户进行损失补偿。补偿将采用«先支付后清算»的方式，先以贷款形式向55万户商家每户发放500万韩元（约合人民币2.7万元）补偿金，待补偿金额确定后再进行结算。

政府表示，将利用未来两周重整医疗资源，制定口服药物处方标准，并建立配送系统，以便平稳应对单日新增病例上万的情况，并结合奥密克戎的风险程度调整防疫和医疗体系。

国务总理金富谦表示，危机尚未结束，病床应充分扩增到足以应付单日新增病例上万的水平，同时加快疫苗加强针和青少年疫苗接种工作的速度。在奥密克戎全面扩散之前，需为先行应对赢得时间。中央灾难安全对策本部第一次长、保健福祉部长官权德喆表示，单日新增确诊病例将在两周后降至3000～4000例，重症患者人数降至1000例以下，病床使用率降至50%左右。