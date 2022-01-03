印度新冠疫情持续加重 新德里或将“全面宵禁”

哈通社/努尔苏丹/1月3日-- 据中国央视网报道，截至当地时间1月2日，印度全国的奥密克戎变异株感染病例已经达到1525例。近半个月以来，印度每天新增病例大幅上升，其中孟买和新德里等大城市新增病例数上升幅度明显。

以新德里为例，2日的新增病例数比前一天高出17%。1日，新德里新冠病毒检测阳性率为4.59%，已经接近新德里市政府认为的疫情分级中最严重的水平。若达到此疫情分级，即连续两天的阳性率超过5%，则可以发出«红色»警报，城市将«全面宵禁»并停止大多数经济活动。新德里市政府同时表示，目前大多数新冠患者没有症状或症状非常轻微，不需要住院治疗。医院能提供氧气的病床占用率不到1%，与去年第二波时的情况相比，这一比例非常低。

孟买的情况也不容乐观，2日新增病例数比前一天增加了27%，过去几天，孟买的病例急剧上升，占据马哈拉施特拉邦新增病例数的大部分。印度卫生专家说，根据该邦目前新冠病例上升的趋势，预计到1月的第三周，马哈拉施特拉邦单日新增病例数将达两万例。这意味着马邦的新增病例数在1月底将翻倍。

目前印度各地都在不断收紧防疫措施，大多数地区在晚上都实行了宵禁，商店的营业时间都减少了一半，学校都恢复到线上授课。以西孟加拉邦为例，从3日开始，该邦全面停飞从英国到加尔各答的航班。从1月5日起，自孟买和新德里出发到加尔各答的航班，每周减少到两天。3日起该邦所有学校、理发店等都将关闭。所有政府和私人机构只允许一半人员上班。

1月10日起，印度开始对一线工作者和60岁以上人群接种加强针。印度专家分析，随着疫情不断加重，印度全国将逐步回归到非常接近第二波疫情时的防控水平。