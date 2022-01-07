托卡耶夫总统向全国人民发表电视讲话

哈通社/努尔苏丹/1月7日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫1月7日14:30时向全国人民发表了电视讲话。

亲爱的同胞们！

反恐行动在我国仍在继续。警察、国民警卫队和军队正在开展大规模、协调的工作，以根据宪法恢复法律秩序。

昨天，阿拉木图市、阿克托别市和阿拉木图州的局势已恢复稳定。紧急状态的实行正在产生积极的效果。全国各地的宪法秩序正在恢复。

但恐怖分子仍在继续破坏国家和私人财产，并对公民使用武器。我下令执法机关和军队可以在没有任何警告的情况下开火。

在国外有人呼吁各方进行谈判以和平解决问题。胡说些什么！与罪犯、杀人犯能进行什么样的谈判？

我们不得不与武装和训练有素的暴徒打交道，包括本地人和外国人。

将尽快消灭所有暴徒和恐怖分子。

法制的力量在精神上和技术上已做好准备完成这项任务。

哈萨克斯坦根据集体安全条约组织章程的主要规定，向成员国国家元首发出请求派遣联合维和部队，协助恢复宪法秩序。

这支维和部队以最短的时间抵达我国，执行了掩护和支援的任务。

我要向担任集体安全条约组织主席的亚美尼亚总理以及白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦总统表示衷心感谢。

我要特别感谢俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，他对我的请求作出了迅速和«同志式»的回应。

我还要感谢中华人民共和国主席、乌兹别克斯坦总统、土耳其总统以及联合国和其他国际组织领导人的支持。

这次发生在我国的悲惨事件以一种新的方式凸显了民主和人权问题。

民主不是放任自流，更不是煽动非法行为，包括在博客领域。

在纪念哈萨克斯坦共和国独立30周年的讲话中我指出，正是法律和秩序是我们国家福祉的主要保障。

不仅是哈萨克斯坦，所有文明国家都是如此。

这并不意味着对公民自由和人权的攻击。相反，正如阿拉木图和哈萨克斯坦其他城市的暴乱所表明的那样，正是不遵守法律、恣意妄为和无政府状态导致了对人权的侵犯。

在阿拉木图，恐怖分子不仅破坏了行政大楼，还包括平民的个人财产。数百名平民和军人被恐怖分子打死打伤。

我向遇难者家属和亲人表示深切的哀悼。

2020 年 5 月，根据我的提议通过了一项关于公民和平集会的法律。

事实上，这项法律是我们国家促进民主的一大进步，因为它规定了集会的非允许性，而是告知性。而且，适用于在国家所有城市的中心地区。

但是一些所谓的«人权捍卫者»和«激进主义者»把自己凌驾于法律之上，认为他们有权在任何地方集会，想说什么就说什么。

由于这些人士不负责任的行为，警方实施了执法的主要活动。他们经常遭受暴力和虐待。

由于这些«激进主义者»和互联网的快速传播，数百万公民和国内企业的利益受到损害。对国内经济、社会和政治稳定造成巨大破坏。

不顾多民族人民的根本利益，所谓的«自由媒体»和«海外人士»在哈萨克斯坦的动乱中起着煽动作用。

毫不夸张地说，所有不负责任的煽动者都成为在哈萨克斯坦制造悲剧的帮凶。

我们将严格应对所有破坏行为。

毫无疑问，我们将很快克服我们历史上的这段黑暗时期。重要的是不允许将来再次发生此类事件。

我创建了专门的跨部门小组，负责搜查和拘留暴徒和恐怖分子。

我向我们的公民承诺，所有犯罪分子都将被追究最严格的刑事责任。

我呼吁哈萨克斯坦人民保持警惕性和安全意识，向执法机构和热线举报任何可疑的活动和人员。

应对执法机构和军队的行动及其跨部门协调工作进行审查。

事实证明，特种部队、特种手段和装备都不够。我们将紧急解决这些问题。

一定要弄清楚，为什么我们的国家竟对武装分子的潜伏小组，对恐怖袭击如此熟视无睹，袭击阿拉木图的土匪曾达到2万人。

他们的行动表明，对几乎所有州府的军事、行政和社会设施都有明确的攻击计划，行动协调、战备程度高、而且野蛮残忍。

除了非法武装分子之外，还有一些受过意识形态破坏训练的专家，他们运用虚假信息，能够操纵人们的情绪。

似乎有一个指挥中心参与了他们的训练和领导。国家安全委员会和总检察院开始调查此事。

接下来是一些好的事情。

由于局势的稳定，我决定恢复部分地区特定时间间隔的网络服务。我相信，这一决定将对我们公民的生活产生积极影响。

但是网络自由不代表可以自由地发表谣言、诽谤和煽动性言论。

若出现这些情况，我们将采取措施查出并严惩。

由于仍有武装分子没有放下武器，继续或者预谋犯罪，因此国家反恐行动仍在继续。与他们的战斗将进行到底。不投降的人都会被消灭。

要从我们所经历的悲剧中吸取教训，未来在社会经济领域还有大量的工作要做。

政府必须做出具体决定， 1 月 11 日我将在马日利斯(议会下院)宣布。

现在我想告诉你们的是，亲爱的同胞们，我为你们感到骄傲。

我感谢这些日子里保持冷静并尽力确保稳定和公共秩序的哈萨克斯坦公民。

尽管受到挑衅和破坏性呼吁，你们仍然忠于法律和自己的国家。

感谢大城市学生、集体劳动者、工农业工人的公民意识。

感谢维护和平抗议秩序的地区居民。

哈萨克斯坦公民以和平形式表达的所有要求都已听到。对话的成果是达成了妥协，针对严重的社会经济问题制定了解决方案。

因此，在局势稳定的地区，我们将逐步解除紧急状态。

我完全相信，我们神圣的祖国——哈萨克斯坦——将成为世界强国，我们的经济将蓬勃发展，我们公民的社会状况将得到改善。为实现这些目标，我将提出改革方案和具体实施措施。

祝愿大家身体健康，一切顺遂！