总统新闻秘书：集安组织维和部队完成任务后便会离境

哈通社/努尔苏丹/1月9日 – 集体安全条约组织维和部队在完成维和任务后便会离开哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里9日在接受《哈巴尔24》电视台采访时表示，进入哈萨克斯坦的集安组织集体维和部队的首要任务，是保卫重要的战略设施，一旦国内局势恢复平稳，维和部队就会结束任务离境。

别热克·瓦里强调指出，通过向重要的战略设施派驻集安组织维和部队，哈萨克斯坦国防力量便能够腾出更多的力量，调配更多部队前往遭到大量暴恐份子袭击的阿拉木图市、阿拉木图州等地，开展反恐行动。

«也就是说，集安组织维和部队将负责重要设施的保卫任务，而哈萨克斯坦武装力量将在没有后顾之忧的情况下全力开展旨在消灭恐怖分子的反恐行动，这对我们是很大的帮助。»别热克·瓦里说。

总统新闻秘书强调指出，集安组织维和部队不会留在哈萨克斯坦。

«集体安全条约组织的成员不仅是俄罗斯，还包括了今年担任轮值主席的亚美尼亚，以及白俄罗斯和塔吉克斯坦等国家。这些国家的部队，都不会长久留驻，至多一周，甚至更短。因为当前局势已经在恢复平稳。»别热克·瓦里说。

【编译：木合塔尔·木拉提】