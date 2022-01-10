哈萨克斯坦国防部和集安组织维和部队指挥部发表联合声明

哈通社/努尔苏丹/1月10日 —— 据国防部消息，哈萨克斯坦国防部和集安组织维和部队指挥部发表了联合声明。

哈萨克斯坦国防部副部长苏勒坦·哈玛列蒂诺夫表示，反恐行动在哈萨克斯坦境内继续进行，并将持续到恐怖分子被彻底消灭为止。

“哈萨克斯坦境内的局势正在稳定，并得到了政府机构的控制。我想感谢集体安全条约组织集体维和部队指挥部和工作人员对哈萨克斯坦人民的兄弟般援助。维和部队对最重要设施的保护使我国执法机构和武装力量的大部分部队和装备参与反恐行动创造机会。目前，哈萨克斯坦境内的反恐行动人在继续，并将持续到恐怖分子被彻底消灭为止。”他说。

集安组织集体维和部队指挥官安德烈·谢尔久科夫说：“根据集体安全条约组织集体安全理事会决定，集体维和部队 进 驻了哈萨克斯坦。目前，维和力量正在参与重要国家、军事和社会设施的保护任务。我非常感谢哈方迅速解决军事特遣队的作战部署和配备问题。”

他还表示，俄罗斯空天部队军机将帮助在阿拉木图度假或探亲的俄公民返回俄罗斯。

集安组织维和部队指挥官说：“集体维和部队的任务将持续到局势完全稳定为止。”

【编译：小穆】