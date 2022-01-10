澳网资格赛：哈萨克斯坦三名选手取得开门红

哈通社/努尔苏丹/1月10日—哈萨克斯坦数名选手日前在澳大利亚网球公开赛男单资格赛中取得开门红。

第一轮比赛中，排名世界第182位的哈萨克斯坦选手米哈伊尔·库库什金对阵世界排名第233位的波斯尼亚选手米尔扎·巴西奇，并以6:2/6:3的比分击败对手，成功晋级。

而世界排名第180位的哈萨克斯坦另外一名选手德米特里•帕普科对阵世界排名第124位的西班牙选手伯纳贝·萨帕塔·米拉莱斯，并以6:1/7:5的比分获胜晋级。

此外，世界排名第257位的蒂莫菲·斯卡托夫在与世界排名第150位的法国选手雨果·格雷尼尔进行较量时，以6:3/6:2的比分击败了对手。

就这样，哈萨克斯坦三名选手成功晋级资格赛第二轮。

为争夺资格赛决赛资格，库库什金、帕普科和斯卡托夫将在下场比赛中分别对阵世界排名第230位的荷兰选手罗宾·哈塞、世界排名第990位的澳大利亚选手菲利普·塞库利奇，以及世界排名第497位的澳大利亚选手戴恩·斯威尼。

值得一提的是，澳大利亚网球公开赛是网球四大满贯赛事之一。哈萨克斯坦排名第一、世界排名第36位亚历山大·巴伯里克将出战正赛。

【编译：达娜】