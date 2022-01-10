集安组织成员国元首将在维和部队在哈任务完成前保持密切联系

哈通社/努尔苏丹/1月10日--据总统府新闻局消息，关于哈萨克斯坦当前局势问题的集体安全条约组织非例行会议10日以视频形式举行。

跟哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫一同出席会议的还有亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、吉尔吉斯政府内阁主席、总统办公厅负责人阿克勒别克·扎帕罗夫和集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯。

哈萨克斯坦总统向与会者介绍了哈萨克斯坦当前的局势，以及为稳定局势所采取的措施。

同时，总统向各国元首就在集体安全条约组织框架下提供的帮助表示了感谢。

«事实上，这是第一次动员本组织的维和部队，以确保集体安全条约组织成员国的安全、稳定和完整。集体安全组织框架下，我们不仅得到了军事援助，还得到了道义支持，这对我们来说非常重要。该组织的所有成员国一致支持了哈萨克斯坦的呼吁。»他说。

托卡耶夫总统指出，通过此次事件，该组织将获得更多有用经验，并将对不足之处进行分析，对规范性文件进行修订。

«集体安全条约组织作为权威的军事政治组织，已经证明了其价值和有效性，是一个真正能够确保各国稳定和安全的机制。» 总统说。

会议还指出了恢复稳定和宪政秩序的重要性。

此外，集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯就联合决定的执行情况做出了介绍。

最后，各国元首就集体安全条约组织驻哈萨克斯坦维和队任务结束前保持联系达成共识。

【编译：阿依波塔】