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阿里汗·斯马伊洛夫当选为哈萨克斯坦新一任政府总理
哈通社/努尔苏丹/1月11日-- 阿里汗·斯马伊洛夫当选为哈萨克斯坦新一任政府总理。
哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫11日以视频形式出席马吉利斯（议会下院）全体会议，并提名阿里汗·斯马伊洛夫为新一届政府总理人选。
全体会议上，议员们通过投票选举出新一届政府总理。
根据投票结果，阿里汗·斯马伊洛夫的提名获一致通过，当选为新一任政府总理。
阿里汗·斯马伊洛夫于1972年出生在阿拉木图市。
1994年获得阿尔-法拉比国立大学应用数学专业学士学位， 1996年获得KIMEP大学公共管理硕士学位。
1999-2003年，任哈萨克斯坦统计局局长；
2003-2006年，任哈萨克斯坦外交部副部长和国家出口信贷和投资保险保险公司董事长等职务；
2006-2009年，任哈萨克斯坦财政部副部长、国家农业控股公司（Kazagro）总裁；
2009-2014年，任哈萨克斯坦统计局局长；
2014-2015年，任哈萨克斯坦经济部统计委员会主席；
2015-2018年，任哈萨克斯坦总统助理；
2018 年 9 月至 2019 年 2 月，任哈萨克斯坦财政部长；
2019年2月25日至2021年，任第一副总理兼财政部长；
2021年1月18日至最新任命前，任哈萨克斯坦政府第一副总理。
【编译：阿依波塔】