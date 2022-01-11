政府总理强调将全力提升国民生活水平

哈通社/努尔苏丹/1月11日 – 新当选的哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫11日在马吉利斯（议会下院）发言时表示，将以提升国民生活条件为主要目标开展工作。

斯马伊洛夫在发言时，感谢总统和议会成员对他的信任与支持。他表示，总理职务赋予他的将是一份艰巨的责任。

«在总统的领导下，当今的哈萨克斯坦正在发生着变化，一系列旨在加强国家主权、安宁与和平和谐，建立一个倾听人民声音的政府的政策正在实施当中。»阿里汗·斯马伊洛夫说。

他强调，他所领导的新一届政府将会把改善国内社会经济面貌，提升国民生活水平作为首要目标。他还表示，公民提出的所有合法诉求都会得到关注和回应。

斯马伊洛夫表示，新组建的政府将努力工作，确保总统在国情咨文中下达的各项任务的妥善落实，同时保障正在实施中的改革进程得到延续，已通过的战略方案有效施行。

他强调，通过施行有效的宏观经济政策，逐步降低通货膨胀，确保宏观经济的稳定，也将是本届政府的重要任务之一。

斯马伊洛夫表示，通过改善营商环境、增加就业机会和提升薪资水平等方式，将有助于改善国民的生活水平。这也将是政府的首要目标，国家预算将在就此提供相应的措施。

«我们还面临着控制新冠病毒传播的严峻任务，总之，我们将采取一切措施应对挑战。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】