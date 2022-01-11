达吾然·阿巴耶夫改任文化和体育部部长

哈通社/努尔苏丹/1月11日 -- 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统11日签署命令，任命达吾然·阿巴耶夫为文化和体育部部长。

达吾然•阿巴耶夫 1979年出生于阿拉木图州，2001年以优异的成绩毕业于阿尔法拉比大学，2014年完成欧亚文学学院学业。

2001年8月至2003年8月 就职于哈萨克斯坦共和国外交部新闻发布中心；

2003年5月至2007年5月 在哈萨克斯坦驻阿塞拜疆使馆和驻荷兰使馆担任外事任务；

2007年5月至2007年12月 任外交部新闻发布中心负责人；

2007年12月至2008年12月 任哈萨克斯坦共和国总统助理；

2008年12月至2009年10月 任哈萨克斯坦共和国总统新闻秘书副职；

2009年10月 任总统办公厅监督及地区组织科国家督察；

2011年10月任为总统府新闻发言人；

2013年7月至2016年 同时兼任总统顾问及总统府新闻发言人职务；

2016年5月至2020年5月 任哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长；

2020年5月至2021年1月 任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。

拥有一级一等秘书外交职级。掌握哈、俄、英三种语言。尊敬奖章获得者。