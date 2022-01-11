任命：总统特别代表将兼任总统办公厅副主任

哈通社/努尔苏丹/1月11日 — 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统11日签署命令，任命叶尔詹·哈兹汉诺夫为总统办公厅副主任兼总统直属国际合作事务特别代表。

叶尔詹·哈兹汉诺夫于1954年出生在阿拉木图，曾毕业于俄罗斯列宁格勒国立大学（1987年），拥有特命全权大使外交职级。

1989-1993年 任哈萨克苏维埃共和国外交部礼宾政治司二等秘书、一等秘书；

1992-1995年 任哈萨克斯坦共和国国务礼宾司司长；

1995-2000年 任哈萨克斯坦共和国驻常联合国代表处第一秘书兼顾问；

2000-2003年 任哈萨克斯坦外交部多边合作司司长；

2003-2007年 任哈萨克斯坦常驻联合国代表兼哈萨克斯坦驻古巴特命全权大使；

2007-2008年 任哈萨克斯坦共和国外交部副部长；

2008-2009年 任总统助理；

2009-2011年 任哈萨克斯坦驻奥地利特命全权大使兼哈萨克斯坦常驻维也纳国际组织代表；

2011-2014年 任哈萨克斯坦外交部部部长；

2014-2017年 任哈萨克斯坦驻英国大使；

2017-2021年 任哈萨克斯坦驻美国大使。

【编译：小穆】