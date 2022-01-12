指称美国与哈国发生的暴恐袭击有关联纯属造谣

哈通社/努尔苏丹/1月12日 – 哈萨克斯坦官方辟谣网站Stopfake.kz发布消息称，坊间对美国与哈国当前局势有关联的说法纯属谣言。

据Stopfake.kz消息，近期在互联网舆论平台中开始流传的一则信息中声称，美国驻哈萨克斯坦大使馆在去年发布提醒，称哈国在12月份有可能遭遇恐怖袭击，因此从2021年10月开始就建议美国公民不要前往哈萨克斯坦。一些人据此评论，认为美国与当前哈萨克斯坦遭受的袭击有所关联。

Stopfake.kz网站指出，上述消息是彻头彻尾的假消息。相关消息中收集的截图针对的是12月16日可能会发生的集会游行。

美国驻哈大使馆亦已证实，这些信息与哈萨克斯坦目前的发生的情况没有任何关联。

美国驻哈大使馆在官方回函中表示：«有关独立日期间游行示威的提醒文件截取自美国驻哈官网页面，实际发布于2021年12月16日，与当前哈国发生的情况并无关联。我们重视与哈萨克斯坦的关系，密切关注哈萨克斯坦的事态发展。我们提供世界上每个国家的安全和防护信息，以帮助公民评估他们的旅行风险。 国务院优先考虑美国政府雇员、他们的家属和美国公民的健康、安全和保障。旅行警报和通知可帮助美国公民了解最新的安全信息。所有评论都可以在网站上找到。美国一贯支持哈萨克斯坦的独立、主权和领土完整。30年来，美国与哈萨克斯坦之间的友好关系始终以中亚的安全、发展、繁荣和基本自由为基础，我们期待今后继续加强双方的经济联系、安全和民间交往。»

美国驻哈使馆还表示，希望公众不要轻信网络平台上传播的虚假消息，其官网平台上发布的消息是完全公开的，网民可登录网站查阅所有预警信息。

【编译：木合塔尔·木拉提】







