韩国批准使用诺瓦瓦克斯新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/1月12日--据韩联社报道，12日，美国诺瓦瓦克斯公司开发的新冠疫苗获得韩国食品医药品安全处（下称食药处）的使用许可。这是继阿斯利康、辉瑞、杨森、莫德纳之后，第五款在韩获批的新冠疫苗，也是使用基因重组技术生产的合成抗原疫苗在国内首次获批。

食药处当天召开最终检查委员会会议，以提交临床试验最终结果报告等为条件批准该疫苗投入使用。SK生物科学拥有诺瓦瓦克斯疫苗在韩生产和商业化的权利，将生产该疫苗的原液和成品。食药处计划加快诺瓦瓦克斯疫苗的批签发流程，将其迅速投入医疗一线，预计最快将于2月初开始启动诺瓦瓦克斯疫苗接种。

诺瓦瓦克斯疫苗是以基因重组技术开发的疫苗，只需2～8摄氏度冷藏保管，可利用现有疫苗物流网进行流通。18周岁以上成人可接种该疫苗，第一针和第二针间隔21天。该疫苗用于施打第一和第二针，暂不用于加强针。

从资料中可知，诺瓦瓦克斯疫苗在英国的临床预防效果为89.7%，在美国为90.4%。在临床试验中，没有出现完成疫苗全程接种后感染新冠病毒并成为重症病例的情况。接种后可能出现施打部位疼痛、肌肉痛、疲倦等轻度不良反应，但上述反应会在几日内消失。食药处认为报告的不良反应在可预测范围之内。

另外，对于诺瓦瓦克斯疫苗是否有效应对«奥密克戎»变异株，食药处表示，尚难以判断。临床试验均在变异株出现之前进行，是否可有效预防变异株则难以研判。但SK生物科学方面基于诺瓦瓦克斯最近的研究资料判断，这款疫苗可有效预防变异株感染。

食药处去年11月15日接受SK生物科学有关生产销售诺瓦瓦克斯疫苗的授权许可申请后对其进行审查。食药处在决定是否批准使用新冠疫苗时先后通过检验咨询团会议、中央药师审议委员会和最终检查委员会会议三道流程听取外部专家意见。