总统在阿拉木图召开紧急行动指挥部会议

哈通社/阿拉木图/1月12日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在阿拉木图主持召开紧急行动指挥部会议。

会议期间，政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔、阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫、国家安全委员会主席叶尔麦克·萨赫姆巴耶夫和内务部、国防部及紧急情况部部长做出工作汇报。

根据做出的工作汇报，在集体安全条约组织联合维和部队的参与下，阿拉木图市已清除恐怖分子。

当前，正在积极开展恢复城市各领域生活秩序相关工作。

据市长巴赫特詹·萨金塔耶夫介绍，阿拉木图市所有供热、供电、供水和供气设施都在正常运行。 市内购物中心、公共餐饮场所、市场、加油站和工业企业正在逐步恢复正常工资模式，公共交通也已恢复运行。

据了解，本次暴恐活动中受损的行政大楼内有 14 个政府机构，目前全部被临时安置到了其他行政楼内。

此外，正在对骚乱造成的损失进行评估。

国家元首表示，对阿拉木图的此次访问是为了亲眼所见恐怖袭击对哈萨克斯坦最大城市的具体影响。

在这方面，总统指示政府委员会和阿拉木图市长办公室尽快恢复该市基础设施，包括政府和执法部门办公楼，以及视频监控系统。

此外，还将向受影响的企业提供支持。

“ 正如大家所知，阿拉木图是我生长的城市。我们当前的任务是在短时间内恢复这座城市， 这是我作为总统和国家公民的职责。 相信城市能够恢复原貌，政府的任务是将进一步美化城市面貌， 这是 一项大工程。”总统说。

与此同时，总统表示，集体安全条约组织联合维和特遣队的撤离工作将从明天开始。

“ 集体安全条约组织联合维和特遣队将从明天开始撤离。我与相关国家领导人进行了交谈，并想借此机会感谢特遣队领队在过去几天所开展的大量工作。集安组织维和队的到来，为稳定全国局势发挥了重要作用。毫无疑问，这些行动对于击退恐怖分子和武装分子的侵略具有重大的心理意义。”总统说。

根据会议结果，总统就短期内恢复各地区设施、确保交通畅通和食品供应，以及恢复中小企业工作向政府委员会和地方政府下达工作指示。

【编译：阿依波塔】