参议院审议批准哈美航空服务协定

哈通社/努尔苏丹/1月13日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）13日审议并批准哈美航空服务协定。

据议会新闻中心消息，参议院议员在13日的会议期间，对«关于批准哈萨克斯坦政府和美国政府之间的航空服务协定的法案»进行了审议。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫向议会成员们就法案的具体内容进行了介绍。

部长表示，该法案根据《哈萨克斯坦共和国国际条约法》第5条第2款规定制定，主要目的是为开通哈萨克斯坦和美国之间的直航建立法律框架。

据其介绍，这份协议是哈萨克斯坦根据国际民用航空组织（ICAO）关于进一步开放航空运输的建议，以«开放天空»原则加强空中交通合作所签署的第一份文件，将为哈美两国之间有意开展空中交通业务的机构创造巨大的便利条件。

也就是说，任何一家哈萨克斯坦航空公司向第三国输送和运回旅客，以及从哈萨克斯坦任何一座城市向美国的任何一个城市开通航线都将不受到数量方面的限制。并且，也将可以在美国以外的节点之间运输货物。

部长指出，该法案的通过不需要额外的财政支出，且哈美 两国间直航航线的建立，将对双边政治、经济、文化交流，以及旅游业的发展起到巨大的促进作用，同时也将大大提升阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的交通可达性。

经过审议，议会成员一致通过，批准了该法案。

参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫指出，该法案的获批将有助于增加哈美之间的贸易和交通联系，并促进哈萨克斯坦航空交通的发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】