哈萨克斯坦成立《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金

哈通社/努尔苏丹/1月15日 – 波拉特·扎米舍夫被任命为《为了哈萨克斯坦人民》基金负责人。

据基金会新闻中心消息，《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金董事会1月15日举行会议，宣布基金会正式组建成立。

会上，参会董事们一致推举波拉特·扎米舍夫为基金会主席。

在此次会议期间，基金参与者大会被确立为《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金的最高管理机构，董事会为监督机构，管理委员会为执行机构，审计委员会为监督机构。

哈萨克斯坦《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的提议组建成立。

基金会的任务包括向文化和体育领域提供国家支持，在医疗保健、教育和社会支持领域向哈萨克斯坦人民提供慈善援助，促进基础设施和无障碍设施的发展等。

此外，基金会还将承担向在执行旨在保卫哈萨克斯坦共和国领土完整和安全的任务期间牺牲的执法人员、特种部队、军人的家属提供物质和资金援助、支持和其他慈善帮扶。

《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金的资金，将来自以下几个渠道：博彩业和垄断性企业的强制性捐款、大型企业的定期转账、包括准公共部门在内的慈善基金的捐赠、私人捐款、国际慈善组织的捐款等。

有意向《为了哈萨克斯坦人民》基金提供捐款的商界人士和公民，可将资金转入以下账户：

«Қазақстан халқына» Қоғамдық Қоры, ЖСН/БСН: 220140006999, Кбе 18, KZ97601A871001692501 KZT, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.

【编译：木合塔尔·木拉提】