总检察院公布一月初暴力事件完整时间线

哈通社/努尔苏丹/1月16日 – 哈萨克斯坦总检察官办公室16日晚召开新闻发布会。

总检察官办公室刑事检察司司长赛力克·沙拉巴耶夫在发布会上公布了今年1月初在哈萨克斯坦阿拉木图等地发生的大规模暴力事件的完整时间线。

据刑事检察司司长赛力克·沙拉巴耶夫介绍，由于液化石油气价格飙升引发的群众性抗议集会活动于1月1日首次发生在曼格斯套州扎瑙津市。当天17：20时许，部分市民在市政府前广场集结，在录制了一段向国家领导人请愿要求降低液化石油气的视频后，人群于18：00时左右散去。当天执法机关人员在周边正常维持秩序，没有人使用武力。

1月2日11：00时许，在曼格斯套州政府停车场和清真寺附近发生了不符合法律要求的集会示威（未提前通报、不在指定区域），参与人数增加至上百人。扎瑙津市的示威者封锁了市内的道路交通。当天执法机关人员在周边正常维持秩序，没有人使用武力。

从1月3日开始，抗议活动蔓延到其他城市和地区。当天，以支持曼格斯套州居民的名义，在全国有7个地区举行了和平集会。

1月4日，发生抗议活动的地区增至11个，参与人数增至3.8万人左右。这些示威活动绝大多数不符合和平集会法的规定。打、砸、抢、烧行为开始在阿拉木图市和奇姆肯特市的示威活动期间发生，特别是针对执法车辆的打砸和焚烧行为。在阿拉木图，约5000人在阿拉木图竞技场附近集结，随后试图冲击阿拉木图市政府大楼，并与大楼前负责维持秩序的执法机关人员爆发了冲突。从此时起，执法机构开始使用特殊的非致命手段，以击退对执法人员和行政设施的袭击。

1月5日，骚乱和针对公共设施的袭击在11个地区发生，参与此类活动的人数增加到了5万人。在1月4日至5日的夜晚，恐怖分子袭击并占领了阿拉木图市市政府大楼和阿拉木图国际机场。暴徒集团还对市区内的警察局和消防局发动了攻击，并洗劫了7个武器商店。部分党政机关和国家机构的建筑物遭到纵火焚烧，商业设施和金融设施被洗劫。在克孜勒奥尔达市，暴徒烧毁了9辆汽车，并驾车撞死一名国民近卫队军人。在塔勒德库尔干市，暴徒袭击并占领了政府大楼和其他一些公共设施。在其他几个地区，此类针对国家机关的打砸抢烧和武装袭击活动也几乎同时发生，显示此时的攻击者有着统一的指挥和精密的计划，且拥有精良的装备。由于对公民安全的威胁，总统签署命令宣布全国各地区进入紧急状态并实施宵禁。为了阻断极端分子协调和组织发动袭击行动的通信手段，政府限制了对互联网的访问。

1月6日，根据哈萨克斯坦安全会议的决议，哈萨克斯坦正式启动反恐专项行动。反恐专项行动的主要目的是消除恐怖暴力活动对国家安全的威胁，保护公民的生命财产安全。也正是从此时起，执法机关和安全部队被授权可以向暴恐分子使用致命武力。当天，安全部队挫败了武装暴徒对阿拉木图市电视塔和安全委员会边防警卫学院发动的攻击行动。集体安全条约组织6日通过决议，决定向哈萨克斯坦派出一支维和特遣队。

据沙拉巴耶夫介绍，在1月7日，曼格斯套州、阿特劳州、阿克托别州、卡拉干达州和东哈州，和平集会示威活动有再继续。而在阿拉木图市，反恐行动仍在实施当中。

至1月8日，全国局势大体恢复稳定，不合法律规定的集会示威活动未有发生。

根据哈萨克斯坦共和国总检察长办公室的初步数据，一月上旬的事件共造成了4578人伤亡。其中，4353人受伤，255人死亡。