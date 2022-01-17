汤加海底火山喷发 多国发布海啸预警

哈通社/努尔苏丹/1月17日--据新华社报道，南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛14日和15日发生火山喷发，首都努库阿洛法观测到海啸。日本、美国、加拿大、新西兰、斐济、萨摩亚、瓦努阿图、澳大利亚和智利均发布海啸预警。专家指出，事发地火山口已苏醒，喷发活跃期可持续数周甚至数年，尚不清楚目前是否已达喷发的峰值。

汤加火山喷发

汤加首都努库阿洛法以北约65公里处的洪阿哈阿帕伊岛14日上午开始发生火山喷发，15日下午再次喷发。火山喷发致使大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，喷发至高空20千米处。这座火山曾于2021年12月20日开始，连续喷发数日。2015年，洪阿哈阿帕伊岛火山也曾喷发过。

火山14日喷发后，汤加政府部门全部关闭，汤加国家海啸预警中心发布全国海啸预警。火山15日再次喷发后，汤加国家海啸预警中心再次发布海啸预警，并呼吁民众远离海滩及海岸线低洼地带。

汤加气象局说，汤加全境面临海啸、暴雨、洪水和强风威胁。火山15日喷发造成海水倒灌。首都努库阿洛法的主要街道都被洪水淹没，不少建筑物被淹。傍晚时分，首都努库阿洛法停电，与外界联系减少。汤加国内航班15日全部取消。

多国海啸预警

火山15日喷发威力巨大，斐济、萨摩亚、瓦努阿图等国部分地区的海水活动异常，这些国家都紧急发布了海啸预警。新西兰国家紧急事务管理局15日发布警告，其北部、东部沿海地区及南岛西海岸可能受到巨浪袭击，建议人们远离港口、河流和河口。

澳大利亚气象局在汤加火山喷发后随即发布海啸预警，范围覆盖澳大利亚东部沿海多州和多个岛屿。澳气象局16日表示，此次火山喷发的冲击波传播速度超过每小时1000公里，澳大利亚的大气压力显著变化。数据显示，该国诺福克岛附近浪高达到1.72米，其黄金海岸地区浪高0.82米。

日本气象厅16日针对奄美群岛等部分地区发布海啸预警。截至16日上午，此次海啸在日本海岸引发的最大浪高出现在鹿儿岛县奄美市附近，其浪高约1.2米；在其他大部分太平洋沿海地区引发的浪高不到1米。此次海啸对日本总体影响不大，截至16日早，该国8个县共对23万人发出«避难指示»,只有1人在避难时受轻伤。高知县、德岛县分别有10艘和5艘渔船倾覆。

美国西海岸部分地区15日发布海啸预警，包括夏威夷地区及华盛顿州、俄勒冈州沿海地区。美国国家气象局太平洋海啸预警中心官方推特称，夏威夷所有岛屿目前只有海啸引发的轻微洪水，没有接到损坏报告，海平面有轻微变化，部分沿海地区的强海流可能持续数小时，船员和游泳者需格外小心。美国国家气象局表示，华盛顿州和俄勒冈州沿海一些地区可能继续有强海流。

智利内政部下属的国家紧急事务办公室15日向太平洋沿海大部分地区和太平洋岛屿发布海啸预警，疏散了海岸和沙滩上的人群。智利海军水文和海洋局发布消息称，该国北部伊基克等地遭遇近2米高的海浪，智利目前受影响面不大。智利有关部门将继续通过沿海47个监测站点监控海潮变化情况。

喷发可能持续

汤加地质部门首席地质学家库拉介绍说，14日火山喷发释放的能量是2021年12月20日那次喷发的大约7倍。15日下午的喷发也威力巨大，大量火山灰等伴随着巨大轰响迅速升入高空，汤加全境迅速被火山灰等遮蔽，当天17时就已提前天黑，能见度非常低。

新西兰奥克兰大学教授沙恩·克罗宁16日表示，15日的火山喷发规模远超过2021年12月20日和2022年1月13日的两次较早喷发，含有气体的大量新鲜岩浆从火山口喷发，冲击波穿越数千公里。喷发还在汤加和邻近的斐济和萨摩亚引发海啸。这些迹象表明，事发地火山口已苏醒，喷发活跃期可持续数周甚至数年，尚不清楚目前是否已达喷发的峰值

据日本《读卖新闻》报道，该国东北大学教授今村文彦认为，日本海岸出现的大范围浪高变化可能由汤加火山大规模喷发产生的冲击波导致。火山喷发引起气压剧变，有可能影响潮位变化。本次海啸由火山喷发而非地震引发，引起海啸的机制不明，预测海啸就更为困难。