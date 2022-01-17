韩国部分公共设施解除“防疫通行证”强制令，包括补习班、影院等

哈通社/努尔苏丹/1月17日-- 据韩联社消息，韩国中央灾难安全对策本部第一次长（副部长）权德喆17日表示，政府明日起将暂时解除面向补习班、读书室、博物馆、影院、大型超市等疫情传播风险较低场所适用的防疫通行证（接种证明、阴性证明）制度。

权德喆表示，政府计划针对可随时佩戴口罩、唾液飞溅少的场所解除正在实施的防疫通行证制度。与去年12月相比，目前的疫情形势有所趋缓，且医疗体系承受能力加大，有必要放宽风险不高场所的防疫通行证制度。加上，法院日前就防疫通行证制度做出截然不同的判决，引发各地混乱，需要加以调整。

首尔行政法院行政4庭14日就医疗界和宗教界人士等1023人针对首尔市长提出的有关停止执行新冠防疫通行证制度的申请作出判决，裁定政府停止执行防疫通行证制度的部分措施，该裁决涉及首尔地区的青少年、大型超市和百货商店。而同一天，首尔行政法院行政13庭驳回了针对保健福祉部长官提出的停止执行防疫通行证的临时处分申请。

由此，正在适用防疫通行证的场所中将有六类场所暂获解除实施，包括读书室·学习咖啡馆、图书馆、博物馆·美术馆·科技馆、百货商店·大型超市、补习班、影院·演出场地。但读书室和补习班等设施内禁摘口罩，百货店等设施内的餐厅和咖啡馆以及50人以上的非正规演出场地继续适用防疫通行证。

除上述设施之外，娱乐设施、室内体育设施、练歌房、洗浴业、餐厅和咖啡馆、网吧等疫情传染风险较高的11种设施继续适用防疫通行证制度。针对12至18周岁的青少年，政府表示，相应年龄层的确诊病例有所减少，但总体占比仍超25%，因此有必要继续适用防疫通行证制度。

政府还表示，上述决定只是视防控和疫情形势暂作调整。若疫情形势趋紧，随时可能再次收紧防疫措施。