苹果公司要求员工提交接种疫苗追加剂证明

哈通社/努尔苏丹/1月17日 —— 据联合早报网消息，苹果公司加强对员工接种疫苗管制，要求员工提交接种冠病追加剂证明。

美国科技媒体The Verge报道，苹果公司在一封内部电邮中宣布，该公司现在要求所有门店和企业员工接种冠病追加剂。

公告指出，一旦员工符合注射追加剂的条件，他们将有四个星期的时间来遵守。否则，从2月15日开始，他们需要经常完成健康检测才能进入零售店、合作店或苹果办公区域。

苹果公司将要求未接种疫苗的员工，或尚未提交疫苗接种证明的员工从1月24日开始，在进入工作场所前提供冠病快速抗原检测的阴性结果，尽管目前还不清楚这是否同时适用于公司和零售员工。

苹果在备忘录中指出：“由于冠病第一系列疫苗的效力减弱，以及奥密克戎等高传播性变种毒株的出现，现在进行追加剂接种是保持冠病疫苗有效性的一部分，这样可以防止重症发生。”

去年，苹果公司要求未接种疫苗的公司员工在进入办公室前每天进行检测，未接种疫苗的零售业员工每周检测两次。该公司还开始要求接种疫苗的员工每周进行一次冠病检测，后来又降低了这些检测的频率。