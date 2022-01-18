总检察院：将会对所有涉案者进行客观和彻底的调查

哈通社/努尔苏丹/1月18日 – 哈萨克斯坦总检察长高级助理阿扎马特·萨尔戈津18日主持召开在线新闻发布会，就当前紧急状态后开展的一系列旨在恢复秩序和法律的司法工作进程进行了介绍。

总检察长高级助理表示，在一月初的事件发生初期，当局就呼吁国民保持理性，不要听信不法人员的煽动。遗憾的是，一部分公民无视了关于遵守法律规范的建议，许多集会示威活动的举行都不符合和平集会法的规定。尽管如此，鉴于一开始的示威都是和平集会性质，警方也没有对这些活动采取强制措施。

萨尔戈津指出，事态的性质随后发生了变化，暴徒利用集会活动开始实施打砸抢烧的行为，使用了武力甚至武器，还不断鼓励其他人加入其中，最终导致许多建筑物和车辆被焚毁，商业设施遭到洗劫，大批公民的生命健康财产安全受到了严重威胁，社会秩序遭到了破坏。

总检察长高级助理表示，所有在紧急状态期间被逮捕和拘留的犯罪嫌疑人所涉及的罪行都会得到客观和彻底的调查，并根据其行为的性质和造成的后果，追究相应的行政或刑事责任。

据其介绍，截至目前，检察院已经针对暴力活动期间的相关案件调查，向法院提交了8354件行政诉讼。有3337名犯案人员已被执行拘役，或被处以行政罚款等处罚。

他还指出，总统此前已经指示总检察长办公室，要确定因各种罪行被拘留者的罪行程度，并在没有加重情节的情况下予以从轻发落。

在此情况下，检察院经过调查，已向法院提交了1758份减轻犯案人员处罚的建议，并已有676人因此获释。

他表示，检察院正在考虑 738 项旨在减刑和替代罚款的上诉。此外，还有358起行政案件的上诉过程已经终止和撤回。

【编译：木合塔尔·木拉提】