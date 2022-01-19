世卫组织总干事：现在不是放弃和举白旗的时候

哈通社/努尔苏丹/1月19日 -- 世界卫生组织总干事谭德塞18日在日内瓦举行的记者会上表示，新冠奥密克戎变体仍在以惊人的速度在全球范围内传播，但通过有效实施公共卫生和社会措施，疫情仍然可控。

他强调，«现在不是放弃和举白旗的时候»。

谭德塞表示，他很自豪新冠疫苗获取机制在刚刚过去的周末交付了第十亿剂疫苗。

他指出，在奥密克戎流行之时，为未接种疫苗的人接种疫苗仍然比以往任何时候都更加重要。

谭德塞表示，由于世界各地成千上万的科学家和专家的努力，我们已经能够实时跟踪奥密克戎等新变种的演变。

来自 180 个国家的超过 700 万个全基因组序列现已提交给最初为追踪流感而设立的«全球共享所有流感数据行动»（GISAID）。

他指出，这场大流行还远未结束，随着奥密克戎在全球范围内以惊人的速度传播，可能会出现新的变种，这就是为什么跟踪和评估仍然至关重要的原因。

谭德塞表示，目前正在开发新的疫苗，并评估其对奥密克戎和其他变种的效果。上周五，世卫组织根据七项试验的数据推荐了两种新的新冠治疗方法，再次增加了用于对抗严重疾病和死亡的工具库。

谭德塞表示，目前挑战在于这两种药物高昂的价格和有限的供应。世卫组织正在与合作伙伴合作，与制造商协商降低价格，并确保提供给中低收入国家。

世卫组织敦促制造商共享技术、知识和自愿许可，以促进全球生产能力的提高，从而挽救最多的生命。