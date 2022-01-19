马吉利斯批准关于建立欧亚经济联盟统一电力市场的法案

哈通社/努尔苏丹/1月19日—马吉利斯（议会下院）19日召开全体会议，审议通过了《关于批准对2014年5月29日<欧亚经济联盟条约>进行补充修订的议定书（关于建立欧亚经济联盟统一电力市场）》法案。

该议定书于2019年5月29日在努尔苏丹签署。

能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫表示，计划通过整合亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯的国家电力市场，建立欧亚经济联盟统一电力市场。

值得一提的是，2019年5月29日，欧亚经济联盟成员国共同签署《建立欧亚经济联盟统一电力市场条约》，以议定书形式对2014年5月签订的《欧亚经济联盟条约》作出修订。

2019年12月20日，最高欧亚经济理事会批准《关于建立统一电力市场的行动计划》，对统一电力市场运行规则的批准和生效时间作出规定。

阿克硕拉科夫表示，该议定书阐明了欧亚经济联盟统一电力市场的形成、运作和发展基础，确定了受欧亚经济联盟统一电力市场运营规则监管的区域。考虑到各国具体情况，各方同意在欧亚经济联盟共同市场的形成中保留现有的国家电力市场，包括能源市场。

部长还指出，欧亚经济联盟统一市场的形成将允许成员国商业实体在已缔结的协议框架内相互交易。建立电力市场将提高现有的生产效率和输电能力，增加电力相互贸易和对外贸易，同时还将促进能源生产商之间的竞争。

【编译：达娜】