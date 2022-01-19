关于《为哈国人民》公共基金 我们都知道些什么

哈通社/努尔苏丹/1月19日 -- 哈萨克斯坦《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金主席波拉特·扎米舍夫19日在接受哈巴尔24电视频道专访时，就该基金会的一些基本信息进行了介绍。

据其介绍，哈萨克斯坦《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金是根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的提议，于2022年1月15日正式组建成立的。

根据基金会的组织架构，该基金会共有四个主要机构，分别是：基金参与者大会、基金董事会、基金管理委员会和基金审计委员会。

在这四大机构当中，基金参与者大会是整个基金会的最高管理机构，董事会为日常管理机构，管理委员会为业务执行机构，审计委员会为常设监督机构。

基金会的任务包括向文化和体育领域提供国家支持，在医疗保健、教育和社会支持领域向哈萨克斯坦人民提供慈善援助，促进基础设施和无障碍设施的发展等。

此外，基金会还将承担向在执行旨在保卫哈萨克斯坦共和国领土完整和安全的任务期间牺牲的执法人员、特种部队、军人的家属提供物质和资金援助、支持和其他慈善帮扶。

《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金的资金，将来自以下几个渠道：博彩业和垄断性企业的强制性捐款、大型企业的定期转账、包括准公共部门在内的慈善基金的捐赠、私人捐款、国际慈善组织的捐款等。

波拉特·扎米舍夫在采访中强调指出，公开和透明原则将是《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金运作的最根本原则。基金会资金的转入和支出将确保做到彻底的透明，每一坚戈的支出款项都会定期在基金会官网上进行公示，所有公民均可登陆网站进行查证。

基金会的资金将被存储在包括哈萨克斯坦人民银行、Kaspi银行等在内的哈国7大银行的账户当中。

波拉特·扎米舍夫还表示，基金会对所有的公共组织都持开放态度，欢迎各类组织加入基金会，成为其成员，唯一的一个标准就是相关组织需要在慈善领域的从业经验。

他还强调，《为了哈萨克斯坦人民》基金不是某人的财产。«它属于人民，为人民服务»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】