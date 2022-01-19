火山爆发和海啸致汤加供水难 多国开始开展援助

哈通社/努尔苏丹/1月19日 —— 据路透社报道，火山爆发和海啸令汤加陷入困境，目前处于与外界基本隔绝的状态。

据报道，新西兰两艘军舰将于周五抵达汤加，为其运送关键的水供应。

周六火山爆发导致海啸后，汤加较小的外岛有数百栋房屋被毁，至少有三人丧生。海啸浪潮席卷了这些岛屿，政府称这是一场前所未有的灾难。

由于其机场被火山灰覆盖，海底电缆被切断，通信严重受阻，有关灾情程度的信息主要来自于侦察机。

红十字会称，其在汤加的团队已经证实，海啸带来的海水和火山灰正在污染数万人的饮用水源。

新西兰外交部表示，汤加已批准军舰Aotearoa和Wellington抵达这个没有新冠疫情的国家。对爆发新冠风险的担忧可能会使救援工作复杂化。

中国外交部发言人赵立坚表示，中方将援助一批饮用水、食品、个人防护用品、救灾设备等应急物资，待当地机场恢复运转、飞行条件允许后尽快运抵。该机场没有受损，但被火山灰覆盖，必须通过人工清理。

新西兰称，目前电力已经恢复，清理和灾情评估正在进行，汤加当局在配发救灾物资。

澳洲和新西兰承诺立即提供财政援助。美国国际开发署批准了10万美元的紧急援助，以帮助受火山爆发和海啸影响的人们。

亚洲开发银行高级官员Emma Veve对路透表示，该行正与汤加讨论是否会宣布进入紧急状态，以动用1,000万美元的灾害融资机制。