托卡耶夫总统接见北京冬奥会哈萨克斯坦代表团

哈通社/努尔苏丹/1月21日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在总统府接见北京冬奥会和冬残奥会哈萨克斯坦代表团成员。

托卡耶夫总统指出，在北京举行的冬季奥林匹克运动会和冬季残疾人奥林匹克运动会将对体育爱好者来说是重大的体育盛宴。他强调，哈萨克斯坦派出了最优秀的运动员参加该大赛。

“在激烈的比赛中捍卫国家的荣誉是一项艰巨的任务和一项重大的责任。我国运动员曾多次站在了奥运会领奖台上，让我国国旗在奥运赛场上飘扬，国歌在奥运赛场上奏响。当然，每位国民在那一刻都会感到自豪。我相信你们在比赛中不会辜负人民的期望。”总统说。

托卡耶夫总统指出了哈萨克斯坦在冬奥会和冬残奥会上取得的辉煌成绩（2金4银4铜）。他同时还强调，载入我国奥运历史的弗拉基米尔•斯米尔诺夫、柳德米拉·普罗卡舍娃、叶烈娜•阔罗米娜、丹尼斯·谭和尤利亚•茄莉谢娃等运动员的成就增强了我国公民的爱国情怀。

“我相信你们在即将到来的冬奥会上取得佳绩。此外，残奥会运动员们的重要时刻也即将来临。在我国推动包容性社会的发展中残奥会发挥重要作用。哈萨克斯坦残奥运动员的胜利是追求目标、毅力和自信的典范。”他说。

托卡耶夫总统高度评价了哈萨克斯坦运动员为奥运道路上的努力和奋斗，并指出了教练人员们为提高他们专业水平提供的贡献。

总统强调，群众和儿童、青少年体育始终是国家的优先事项。

最后，托卡耶夫总统向哈萨克斯坦冬奥代表团队长阿布扎勒•阿基哈利耶夫和冬残奥代表团对阵亚历山大·格利茨递交哈萨克斯坦共和国国旗，并举行了隆重宣誓仪式。

【编译：小穆】