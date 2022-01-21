科研团队在南太平洋塔希提岛海岸发现罕见的珊瑚礁

哈通社/日内瓦/1月21日 —— 据联合国新闻处消息，一个由联合国教科文组织支持的科学研究团队在南太平洋群岛法属波利尼西亚的塔希提岛海岸发现了世界上最大的珊瑚礁之一。玫瑰形珊瑚的原始状态和广泛的覆盖面积使这一发现极具价值。

教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱表示，“到目前为止，我们对月球表面的了解超过了对深海的了解。整个海床只有20%被绘制成地图。塔希提的这一非凡发现展示了科学家们令人惊叹的工作成就，他们在教科文组织的支持下，进一步加深了我们对海底世界的了解。”

罕见的发现

该珊瑚礁位于30至65米深的地方。它的长度约为3公里，宽度在30米和60或65米之间，这使得它成为有记录以来面积最大的健康珊瑚礁之一。巨大的玫瑰形珊瑚直径达2米。

这一发现是非同寻常的，因为到目前为止，世界上绝大多数已知的珊瑚礁都位于25米以下的深度。因此，该发现表明，在被称为海洋 “盲区”的地方，还有更多的大型珊瑚礁存在于30多米深的海底。

科研向前迈进了一步

这次考察是教科文组织绘制海洋地图所开展的全球方法的一部分。珊瑚礁是其他生物体的重要食物来源，因此对它们进行定位可以帮助围绕生物多样性进行研究。生活在珊瑚礁上的生物对医药研究很重要，珊瑚礁还可以提供保护，防止海岸被侵蚀甚至海啸的侵袭。

到目前为止，很少有科学家能够定位、调查和研究深度超过30米的珊瑚礁。然而，现在的技术意味着可以在这些深度进行更长时间的潜水研究。该团队总共进行了约200个小时的潜水，以研究该珊瑚礁，并亲眼目睹了珊瑚的产卵过程。未来几个月计划进行进一步潜水计划，以继续对珊瑚礁进行调查。

教科文组织的海洋行动

教科文组织是联合国负责海洋研究的机构。教科文组织政府间海洋学委员会（IOC）成立于1960年，由150个国家加入，负责协调海洋测绘和海啸警报系统等全球项目以及众多科学研究项目。

该机构也是海洋的守护者，拥有232个海洋生物圈保护区和确定了50个具有突出普遍价值的海洋世界遗产。教科文组织还发起从2021年到2030年的“联合国海洋科学促进可持续发展十年”。

“解剖海洋”倡议

领导塔希提岛海岸珊瑚礁潜水探索的法国探险摄影家罗森菲尔德(Alexis Rosenfeld)是“解剖海洋”运动的发起人。这一配合教科文组织开展海洋科学促进可持续发展十年活动的运动，计划在2030年之前，每年都会进行漂洋过海的探险活动，以见证海洋为人类带来的财富的同时所面临的威胁，以及人们可以提供的解决方案。