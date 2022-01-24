青年设计师提议在首都建设有轨电车公交系统

哈通社/努尔苏丹/1月24日 – 青年建筑设计师埃米尔·埃比洛夫建议在首都建造一个有轨电车交通系统，用以取代昂贵的LRT轻轨项目。

这位年轻的设计师迄今已在首都成功完成了5个项目的设计施工。

设计师指出，首都的地质特征使得建造地铁工程不切实际，而轻轨项目又十分昂贵，需要很长的时间才能收回投资成本。相对而言，技术成熟且在哈国有着多年使用和建设经验的有轨电车系统，则显得更加«物美价廉»。

埃米尔·埃比洛夫表示，许多欧洲国家正在重新复兴有轨电车这种公交系统，作为现代新型城市公交体系的有机补充。

«2007 年，一条新的有轨电车线路在巴黎建成。马赛的电车网络也很发达。 今天，这个运输网络正在整个欧洲迅速发展，»他说。

设计师进一步指出，使用电力为动力的有轨电车，也符合哈萨克斯坦当前发展环保绿色能源、建立生态城市的发展方向。

埃米尔·埃比洛夫认为，首都的街道网络也非常适合有轨电车系统的建立，并且提出了他自己的一套设计方案。

该方案包含了三条主要线路：1号线从新清真寺至世博园区，二号线从卡班拜大街至萨玛勒居民区，三号线则连接共和国大街和旧火车站区域。

设计师还表示，首都目前有许多公共设施亟待拓展和更新，特别是由于居民住宅区的增长，学校和其他公共场所有很大的扩展空间，他希望能够在这方面发挥自身的学识和专长，为首都市政建设发展贡献一份力量。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对长期拖延无法完工的首都LRT轻轨项目提出了批评，并表示有必要针对该项目做出最优考量。

【编译：木合塔尔·木拉提】