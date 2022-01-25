塔乌两国达成工业和新技术领域合作协议

哈通社/努尔苏丹/1月25日 -- 据吉尔吉斯卡巴尔通讯社报道，塔吉克斯坦政府宣布同乌兹别克斯坦政府达成在工业和新技术领域的合作协议。

塔吉克斯坦方面还将通知乌兹别克斯坦执行该协议生效所需的国内程序。

该协议的文本于上周末在塔吉克斯坦司法部的法律信息门户网站上公布，要求联合实施轻工、食品、化工、建筑、采矿、能源和机械制造行业的项目。

此外，该协议还要求制定和实施提供加工设备和技术的项目。

协议还规定计划和实施引入加工设备和技术的项目。

此外还将组织工业产品展销会和商业界论坛，为建立和发展商业界之间的直接联系创造必要的条件。

双方将采取措施促进合作，在制造工业产品中使用创新技术。这涉及到联合项目的制定和实际执行。

去年夏天，在乌兹别克斯坦总统沙夫卡特-米尔济约耶夫访问期间，两国政府签署了一项关于建立联合投资公司的协议，该公司的法定地址在杜尚别，以资助塔吉克斯坦的联合项目。

塔吉克-乌兹别克投资公司的授权资本计划为1200万美元。

公司的创始人是乌兹别克斯坦重建和发展基金，拥有75%的股份，«塔吉克投资»拥有25%的授权资本。