政府会议讨论西部大开发规划

哈通社/努尔苏丹/1月25日--国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫在25日召开的政府会议上介绍了西部地区发展综合规划。

经济部长表示，提交的是西部地区，即—阿克托别州、阿特劳州、西哈州和曼格斯套州社会经济发展综合计划草案。 落实总统的工作指示框架下，制定了阿克托别州和西哈州2022-2025年综合发展计划。同时，对现有的阿特劳州和曼格斯套州2021-2025年综合发展计划进行了一系列补充修改。

据其介绍，4个西部大开发计划的资金总额为15.3万亿坚戈。其中，国家预算的拨款额将为1.7万亿坚戈。

“经济部与政府相关部门和地方政府，共同选择了对地区社会经济发展和创造可持续就业岗位具有直接和间接影响的高潜力项目。 ” 他说。

具体来说，阿克托别州的综合计划包括 92 个措施，计划总额为1.7万亿坚戈。其中，国家预算拨款3433亿坚戈，地方预算拨款1656亿坚戈，私人投资1.2万亿坚戈。

西哈州综合发展规划包括116项措施，总额达2.6万亿坚戈。 其中，从共和预算拨款4161亿坚戈，地方预算拨款1178亿坚戈，私人投资2.1万亿坚戈。

阿特劳州更新版综合发展计划包括 185 项措施，总计 8.9 万亿坚戈。 其中，共和国预算拨款5358亿坚戈，地方预算拨款1126亿坚戈，私人投资8.3万亿坚戈。

曼格斯套州更新版综合发展计划包括 226 项措施，总额为 2.1 万亿坚戈。 其中，共和国预算拨款3752亿坚戈，地方预算拨款1179亿坚戈，私人投资拨款1.6万亿坚戈。

【编译：阿依波塔】