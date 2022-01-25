哈政府积极执行总统指示 推动国家社会经济发展

哈通社/努尔苏丹/1月25日—据政府官网新闻消息，哈萨克斯坦政府正努力执行托卡耶夫总统指示，以消除骚乱后果并进一步推动国家社会经济发展。

今年1月5日起，政府开始对公用事业（供暖、供水、排水、供电、供气）价格实施180天的价格监管。

«为哈萨克斯坦人民»公共社会基金已成立，截至目前该基金已入账近200亿坚戈。

旨在稳定国家社会经济形势的行动计划正在实施当中。为加强执法机构的后勤工作，向内务部分配了必要的资金，并向在暴乱期间警车受损的地区分配了457辆巡逻车和70辆公交车。

受骚乱影响的公民和法人实体可申请暂缓偿还银行贷款和小额贷款。

为减轻企业负担，国家税务机关发起的税务和海关检查已暂停。

政府委员会已批准一项机制，以补偿在骚乱期间造成的中小企业损失，对其不动产、动产以及被盗财物进行赔偿，费用由政府储备金承担。

政府已指定«Zhasyl Damu»国有公司作为收取汽车处置费的运营商，其100%的股份归国家所有。

政府已制定相关规定，对低收入群体提供租房补贴。

在1414呼叫中心设立了24小时热线，向公众提供有关伤亡和失踪人员信息。150家运营商参与其中，目前已接听咨询电话20万余次。

公用事业、公共交通和社会基础设施工作趋于稳定。金融体系、贸易便利、各类交通通讯稳定运行得到了保障。

液化天然气的销售向电子交易平台和交易所的全面过渡已推迟至2023年1月1日。此外，能源部与市场参与者已开始着手完善电子平台液化石油气销售机制，以防止不合理的价格上涨并确保透明度。

政府将继续采取措施，及时有效地执行总统关于建立新哈萨克斯坦和进一步确保社会经济增 长的指示。

【编译：达娜】