日本允许年轻人不就诊居家疗养 为医疗减负

哈通社/努尔苏丹/1月25日--据共同社报道，日本厚生劳动相后藤茂之24日宣布，鉴于新冠病毒新型变异毒株«奥密克戎»迅速蔓延，将允许年轻人中症状较轻、重症化风险较低的感染者不去医疗机构就诊也开始居家疗养。他们需自行开展病毒检测，将结果告知配有医生的行政部门开设的健康跟进中心。该政策的对象是可能因患者激增出现门诊医疗告急的地区，主要针对未满40岁、无基础疾病且已接种两剂疫苗的人群。实际运用与否将由地方政府决定。

此前确诊新冠原则上需要«在医疗机构就诊»，但政府根据奥密克戎的特性转变了方针。此举旨在减轻医疗机构和保健所的负担。确保检测试剂盒、迅速掌握居家疗养者症状恶化及能否建立可住院等体制成为课题。

新方针考虑到了地方政府称保健所工作量等过大，以及政府的基本应对方针小组会会长尾身茂等部分专家的建议。

并且，若在医疗机构就诊或接受检测需花费一定时间，还允许各地仅限出现发热等症状但重症化风险较低的人，呼吁其在自行使用试剂盒检测之后再就诊。

此外，如果是成为感染者密切接触者的同住家人出现症状，允许根据医生的判断，不实施检测就通过症状确诊。

向政府建言献策的专家组织成员等21日公布建议，对于重症化风险较低的人«也可以允许不必非到医疗机构就诊，而在自己家中疗养»。不过，也有医疗相关人士纷纷提出批评，认为这与扩充检测及接受医疗服务的权利相悖。

围绕检测及医疗减负，冲绳、神奈川两县此前探讨了由患者自行使用检测试剂盒登记为阳性者，或省略医疗机构确诊检测的步骤。